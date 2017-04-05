УЕФА в прошлом сезоне выплатил РФС 6,39 миллиона евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) и российским клубам в прошлом сезоне 6,39 миллиона евро, сообщает пресс-служба УЕФА. РФС получил 500 тысяч евро на развитие футбольной инфраструктуры и ежегодную выплату в размере 1,02 миллиона евро, 600 тысяч евро за участие российских клубов в Лиге чемпионов, 481 тысячу евро за участие российских клубов в Лиге Европы, а также 3,79 миллиона евро на развитие академий клубам, не участвовавшим в еврокубках.

Напомним, в сезоне-2015/16 в Лиге чемпионов участвовали "Зенит" и ЦСКА, а в Лиге Европы - "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив". ЦСКА и "Рубин" не вышли в плей-офф. "Зенит" проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Локомотив" и "Краснодар" - в 1/16 финала Лиги Европы.