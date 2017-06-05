20:17 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

УЕФА сообщил о смерти Тиоте

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УЕФА на своем официальном сайте подтвердил кончину игрока "Бэйцзин Гоань" Шейка Тиоте. Он умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. О причинах смерти пока не сообщается. Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразила ФИФА.

Тиоте присоединился к "Бэйцзину" в феврале 2017 года, до этого он семь сезонов выступал в "Ньюкасле". В составе "Твенте" он стал чемпионом Голландии-2010, а со сборной Кот-д'Ивуара выиграл Кубок африканских наций в 2015 году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Ужас какой. Молодой всего лишь 30 лет. Помню как в Ньюкасле пылил. И так вот.

20:28