УЕФА сообщил о смерти Тиоте

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил кончину игрока "Бэйцзин Гоань" Шейка Тиоте. Он умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. О причинах смерти пока не сообщается. Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразила ФИФА.

Тиоте присоединился к "Бэйцзину" в феврале 2017 года, до этого он семь сезонов выступал в "Ньюкасле". В составе "Твенте" он стал чемпионом Голландии-2010, а со сборной Кот-д'Ивуара выиграл Кубок африканских наций в 2015 году.