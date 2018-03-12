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УЕФА решительно осуждает инцидент с Саввиди в матче ПАОК - АЕК


УЕФА решительно осуждает события, произошедшие в матче 25-го тура чемпионата Греции между ПАОК и АЕК, об этом "Р-Спорт" заявили в пресс-службе организации. В УЕФА отметили, что любая дисциплинарная мера, которая должна быть наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Греции.

 
Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК."Ты покойник!" Владелец ПАОК Саввиди выбежал на поле с пистолетом

– УЕФА решительно осуждает недавние инциденты в греческом чемпионате, – говорится в заявлении организации. – Учитывая, что инциденты произошли во внутреннем соревновании, любая дисциплинарная мера, которая должна быть наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Греции.

11 марта ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился президент ПАОК Иван Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180312/1133961416.html

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