УЕФА поздравил с 50-летием Дмитрия Харина

УЕФА в официальном русскоязычном Твиттере поздравил с днем рождения советского и российского вратаря Дмитрия Харина. Прославленному голкиперу исполнилось 50 лет.
Дмитрий Харин защищал цвета московских "Торпедо", "Динамо" и ЦСКА, а также "Челси", "Селтика" и любительского английского клуба "Хорнчерч". На его счету победы в чемионатах СССР и Шотландии, Кубках СССР, Англии и Кубке английской лиги, в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР в 1988 году он выиграл Олимпиаду.
Поздравляем с 50-летием Дмитрия Харина - чемпиона Олимпийских игр-1988 со сборной СССР, а также победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА в составе "Челси"! 🎂🎁 pic.twitter.com/85cLx4bDtt– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 августа 2018 г.