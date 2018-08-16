УЕФА поздравил с 50-летием Дмитрия Харина

УЕФА в официальном русскоязычном Твиттере поздравил с днем рождения советского и российского вратаря Дмитрия Харина. Прославленному голкиперу исполнилось 50 лет.

Дмитрий Харин защищал цвета московских "Торпедо", "Динамо" и ЦСКА, а также "Челси", "Селтика" и любительского английского клуба "Хорнчерч". На его счету победы в чемионатах СССР и Шотландии, Кубках СССР, Англии и Кубке английской лиги, в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР в 1988 году он выиграл Олимпиаду.