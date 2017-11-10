УЕФА поздравил Овчинникова с днем рождения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил бывшего вратаря сборной России Сергея Овчинникова с днем рождения. Сегодня, 10 октября, ему исполняется 47 лет.
"Экс-вратарю сборной России, "Порту", "Бенфики" и "Локомотива", легендарному Боссу, а ныне члену тренерского штаба ЦСКА Сергею Овчинникову - 47! Наши поздравления!" - говорится в сообщении на странице УЕФА в Твиттере.
Экс-вратарю @TeamRussia, "Порту", "Бенфики" и @FCLokomotiv, легендарному Боссу, а ныне члену тренерского штаба @pfc_cska Сергею Овчинникову - 47! Наши поздравления! 🎉🎁🎂 pic.twitter.com/QfbDPsWowo– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 ноября 2017 г.