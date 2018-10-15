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УЕФА поздравил Филимонова с юбилеем и вспомнил знаковый момент его карьеры

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УЕФА в официальном Твиттере на русском языке поздравил бывшего вратаря "Спартака" и сборной России  Александра Филимонова с днем рождения. Голкиперу исполнилось 45 лет. УЕФА вспомнил его впечатляющий сейв в матче "Спартака" с "Интером".

Филимонов завершил профессиональную карьеру только в этом году в составе "Долгопрудного".

 

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