УЕФА поздравил Филимонова с юбилеем и вспомнил знаковый момент его карьеры

УЕФА в официальном Твиттере на русском языке поздравил бывшего вратаря "Спартака" и сборной России Александра Филимонова с днем рождения. Голкиперу исполнилось 45 лет. УЕФА вспомнил его впечатляющий сейв в матче "Спартака" с "Интером".

Филимонов завершил профессиональную карьеру только в этом году в составе "Долгопрудного".