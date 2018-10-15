УЕФА поздравил Филимонова с юбилеем и вспомнил знаковый момент его карьеры

УЕФА в официальном Твиттере на русском языке поздравил бывшего вратаря "Спартака" и сборной России Александра Филимонова с днем рождения. Голкиперу исполнилось 45 лет. УЕФА вспомнил его впечатляющий сейв в матче "Спартака" с "Интером".
Филимонов завершил профессиональную карьеру только в этом году в составе "Долгопрудного".
🇷🇺 Мы поздравляем с 45-летием Александра Филимонова и вспоминаем его удивительный двойной сейв в матче с "Интернационале" 🎁 pic.twitter.com/bMYGZwNHBS– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 октября 2018 г.
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