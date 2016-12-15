УЕФА пока не планирует вводить систему видеоповторов

УЕФА пока не планирует использование системы видеоповторов в соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. По его словам, пока это только эксперимент. Напомним, в начале марта Международный совет футбольных ассоциаций, который отвечает за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоповторов.

- Для меня и УЕФА это пока эксперимент, и неясно, когда мы будем это использовать, - цитирует Чеферина AS. - Посмотрим, что будет в будущем. Пока что эту систему вводить не планируем.



