19:06 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

УЕФА пока не планирует вводить систему видеоповторов

0
0
0

УЕФА пока не планирует использование системы видеоповторов в соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. По его словам, пока это только эксперимент. Напомним, в начале марта Международный совет футбольных ассоциаций, который отвечает за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоповторов.

- Для меня и УЕФА это пока эксперимент, и неясно, когда мы будем это использовать, - цитирует Чеферина AS. - Посмотрим, что будет в будущем. Пока что эту систему вводить не планируем.


 

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ