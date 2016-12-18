УЕФА опроверг информацию о поддержке создания Объединенной балканской лиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что организация поддержала создание Объединенной балканской футбольной лиги. Ранее сообщалось, что страны бывшей Югославии через два года создадут лигу, в которой будут играть 24 клуба из Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Македонии. Также сообщалось, что эту идею позитивно воспринял президент УЕФА Александер Чеферин.

- В недавних заявлениях о том, что будет создана Объединенная балканская лига, нет истины, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА. - Вопреки тому, что было написано в публикациях, ни один соответствующий орган УЕФА не принимал решения о создании такой лиги.

В организации также отметили, что любая такая идея будет обсуждаться УЕФА, если будет представлена национальными ассоциациями и их клубами, поскольку это может стать частью стратегического развития футбола в каком- то конкретном европейском регионе.