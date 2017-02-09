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УЕФА ограничил срок правления президента

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Исполком УЕФА ограничил срок правления президента организации, сообщает прес-служба союза. Глава УЕФА может избираться максимум на три четырехлетних срока. Данное ограничение касается и членов исполкома союза. Кроме того, по новым правилам, два места в исполкоме будут отведены представителям Ассоциации европейских клубов. 

Окончательно поправки будут утверждены на конгрессе УЕФА 5 апреля. На данный момент президентом организации является Александер Чеферин, занявший пост 14 сентября. Предыдущий глава УЕФА Мишель Платини был отстранен от футбола на 6 лет по обвинению в незаконном получении средств от экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера.

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Материалы REN-TV

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