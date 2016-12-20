УЕФА намерен пересмотреть наказания за политические лозунги

УЕФА пересмотрит дисциплинарный регламент относительно наказаний за демонстрацию политических лозунгов и символики на футбольных матчах, сообщает официальный сайт организации. Для этого будет создана рабочая группа при участии клубов и национальных ассоциаций. Речь идет о возможном изменении границ применения действующих правил, чтобы санкции налагались только в тех случаях, когда большинство здравомыслящих людей согласны с тем, что их необходимо применить.

Ранее "Барселона" отозвал иск, поданный в Спортивный арбитражный суд (CAS), по поводу штрафа за присутствие каталонских флагов на матче Лиги чемпионов прошлого сезона c "Байером".