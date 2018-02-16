УЕФА на 10 лет отстранит от еврокубков "Скендербеу"

УЕФА по решению дисциплинарного комитета отстранит от еврокубков албанский "Скендербеу" на 10 лет, информирует AFP. Также клуб заплатит 1 миллион евро штрафа.

"Скендербеу" поймали на договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании. Однако после расследования команду лишили титула и отстранили от еврокубков в сезоне-2016/17.