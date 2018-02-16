12:59 | Футбол — "Пас из-за границы"

УЕФА на 10 лет отстранит от еврокубков "Скендербеу"

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УЕФА по решению дисциплинарного комитета отстранит от еврокубков албанский "Скендербеу" на 10 лет, информирует AFP. Также клуб заплатит 1 миллион евро штрафа.

"Скендербеу" поймали на договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании. Однако после расследования команду лишили титула и отстранили от еврокубков в сезоне-2016/17.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Ботаникум

Разве в Албании возможны НЕ ДОГОВОРНЫЕ матчи?

15:05

shpasic

это те, которые в 2015 году в ЛЕ два матча всухую Локомотиву сдали?

14:05

Romka3101

баламошка..."золотом постоянно ненасытную УЕФУ и всякие Шальке кормят",ага и Црвену Звезду - сородичей Спартака

13:24

баламошка

Бомжар спасает только то, что они бабушкиным золотом постоянно ненасытную УЕФУ и всякие Шальке кормят.

13:11

баламошка

Как так-то?! А в пиндосных фильмах албанцы - хорошие, а сербы - плохие! Неувязочка какая-то.

13:10

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