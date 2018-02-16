УЕФА на 10 лет отстранит от еврокубков "Скендербеу"

УЕФА по решению дисциплинарного комитета отстранит от еврокубков албанский "Скендербеу" на 10 лет, информирует AFP. Также клуб заплатит 1 миллион евро штрафа.
"Скендербеу" поймали на договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании. Однако после расследования команду лишили титула и отстранили от еврокубков в сезоне-2016/17.
Ботаникум
Разве в Албании возможны НЕ ДОГОВОРНЫЕ матчи?
15:05
shpasic
это те, которые в 2015 году в ЛЕ два матча всухую Локомотиву сдали?
14:05
Romka3101
баламошка..."золотом постоянно ненасытную УЕФУ и всякие Шальке кормят",ага и Црвену Звезду - сородичей Спартака
13:24
баламошка
Бомжар спасает только то, что они бабушкиным золотом постоянно ненасытную УЕФУ и всякие Шальке кормят.
13:11
баламошка
Как так-то?! А в пиндосных фильмах албанцы - хорошие, а сербы - плохие! Неувязочка какая-то.
13:10