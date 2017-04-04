12:51 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

УЕФА будет платить небогатым клубам за трансферы их воспитанников

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УЕФА будет уделять внимание защите финансовых интересов небогатых клубов. Союз будет регулировать выплаты клубам за трансферы их воспитанников. Об этом сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

– Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы, – приводит ТАСС слова Франтишека. – В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4151687

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