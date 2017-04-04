УЕФА будет платить небогатым клубам за трансферы их вопспитанников

УЕФА будет уделять внимание защите финансовых интересов небогатых клубов. Союз будет регулировать выплаты клубам за трансферы их воспитанников. Об этом сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

– Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы, – приводит ТАСС слова Франтишека. – В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить.