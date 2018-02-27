У Слуцкого два конкурента. "Витесс" рассматривает кандидатуру Стама

Помимо Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Витесса" рассматриваются еще два тренера.

Как утверждает Gelderlander, клуб из Арнема хотел бы, чтобы сменщик Хенка Фрейзера, который в мае расстанется с командой, отдавал бы предпочтение атакующему футболу. Голландские СМИ подтверждают, что Слуцкий в январе вел переговоры с руководством "Витесса". И именно он считается одним из главных кандидатов, хотя у российского специалиста высокие требования по зарплате.

Кроме него в списке претендентов Яп Стам, возглавляющий английский "Рединг". Эта команда выступает в чемпионшипе почти так же, как и "Халл", с которым в этом сезоне работал Слуцкий. "Рединг" сейчас с 34 очками идет 18-м, "Халл" с 32 – 20-м.

Третий кандидат – Юрген Стреппел из "Херенвена". Он, как и Стам, хорошо знаком с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом. (Александр БОБРОВ)