У Слуцкого два конкурента. "Витесс" рассматривает кандидатуру Стама

Помимо Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Витесса" рассматриваются еще два тренера.
Как утверждает Gelderlander, клуб из Арнема хотел бы, чтобы сменщик Хенка Фрейзера, который в мае расстанется с командой, отдавал бы предпочтение атакующему футболу. Голландские СМИ подтверждают, что Слуцкий в январе вел переговоры с руководством "Витесса". И именно он считается одним из главных кандидатов, хотя у российского специалиста высокие требования по зарплате.
Кроме него в списке претендентов Яп Стам, возглавляющий английский "Рединг". Эта команда выступает в чемпионшипе почти так же, как и "Халл", с которым в этом сезоне работал Слуцкий. "Рединг" сейчас с 34 очками идет 18-м, "Халл" с 32 – 20-м.
Третий кандидат – Юрген Стреппел из "Херенвена". Он, как и Стам, хорошо знаком с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом. (Александр БОБРОВ)
Slim Taller
Не успел потренировать,как и отсюда выгоняют.Совсем не берегут нашего Лёню.Он и так качается,аки маятник.А тут ещё под дых бьют.Какие могут быть конкуренты?!
19:30 27 февраля
wedes
Лене только остается тренировать Нью-Йорк Космос
18:47 27 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Когда Космические Пельмешки валятся оттуда на голову это неприятно. А тут такой мега Пельмень.
17:10 27 февраля
баламошка
У них на западе мэрами городов иногда котов делают, поэтому главным в Витессе назначат кота какого-нибудь, а Лёнька будет на подхвате.
16:59 27 февраля
Serenky25
Ну если и тут не выгорит, то конкурент только один. ВАЛЕРА!
16:50 27 февраля
fedland
Растет Леонид, растет во всю!!! Уже и конкуренты появились, о как. Еще немного и...Манчестер Юнайтед!!! МЮ...Вау!!!
16:42 27 февраля
shpasic
у Слуцкого два конкурента: Масляков и Крюк.
15:58 27 февраля