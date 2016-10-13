У нападающего "Фенербахче" украли 92 пары обуви

Нападающий "Фенербахче" Фернандау получил неприятное известие из Бразилии, сообщает Globo. Его дом, расположенный в одном из элитных районов Рио-де-Жанейро, был обворован. Грабители угнали автомобиль футболиста, а также украли три телевизора и вынесли 92 пары обуви.

Во время этого инцидента никто не пострадал, так как в доме никого не было. По словам Фернандау, его семя была уверена, что такого не может произойти в элитном квартале Рио. Футболист выразил свое сожаление, так как во время его выступлений за "Фенербахче" в доме находится его жена.