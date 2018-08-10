У Модеста конфликт с китайским клубом. Несостоявшийся железнодорожник требует денег

Нападающий Антони Модест, входивший в число возможных приобретений "Локомотива", требует от клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который он еще недавно выступал, 11,6 миллиона долларов. Эту информацию сообщил китайский новостной канал CGTN со ссылкой на Tencent Sports.

Якобы у форварда и китайского клуба разные варианты контракта. Модест настаивает, что по условиям того договора, что находится у него, ему недоплатили крупную сумму. И при этом он угрожает обратиться в ФИФА.

Китайские СМИ отмечают, что в последнее время 30-летний француз уезжал под предлогом болезней и травм и не возвращался в клуб в оговоренные сроки. Явно выражал желание расстаться с "Тяньцзинем". При этом Tencent Sports утверждает, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" летом заплатил за француза еще 29 миллионов евро, отдал огромный 100-процентный налог в федерацию (около 35 миллионов евро). И просто так нападающего не отпустит.