09:21 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

У экс-капитана сборной Гонконга грабители отобрали золотые слитки на сумму 1 миллион долларов

0
0
0
0
1

Бывший капитан сборной Гонконга Ли Вэй Мэн стал жертвой ограбления. Как сообщает South China Morning Post, нападение на 43-летнего спортсмена было совершено в торговом центре. Преступники, угрожая экс-футболисту ножом, забрали у него чемодан. В нем находилось 24 золотых слитка общей стоимостью 8 миллионов гонконгских долларов (около 1 миллиона долларов США).

Грабители скрылись на машине, которая их поджидала около торгового центра. Полиция по горячим следам не смогла их найти. Сам Ли Вэй Мэн получил незначительную травму лица.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

serenky25

Что делал человек в торговом центре с чемоданом в котором находилось 24 золотых слитка??? Передавал кому то. Тем более интересно сколько весил этот чемодан? С ним ведь быстро не побегаешь.

09:44