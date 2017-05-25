У экс-капитана сборной Гонконга грабители отобрали золотые слитки на сумму 1 миллион долларов

Бывший капитан сборной Гонконга Ли Вэй Мэн стал жертвой ограбления. Как сообщает South China Morning Post, нападение на 43-летнего спортсмена было совершено в торговом центре. Преступники, угрожая экс-футболисту ножом, забрали у него чемодан. В нем находилось 24 золотых слитка общей стоимостью 8 миллионов гонконгских долларов (около 1 миллиона долларов США).

Грабители скрылись на машине, которая их поджидала около торгового центра. Полиция по горячим следам не смогла их найти. Сам Ли Вэй Мэн получил незначительную травму лица.