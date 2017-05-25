У экс-капитана сборной Гонконга грабители отобрали золотые слитки на сумму 1 миллион долларов

Бывший капитан сборной Гонконга Ли Вэй Мэн стал жертвой ограбления. Как сообщает South China Morning Post, нападение на 43-летнего спортсмена было совершено в торговом центре. Преступники, угрожая экс-футболисту ножом, забрали у него чемодан. В нем находилось 24 золотых слитка общей стоимостью 8 миллионов гонконгских долларов (около 1 миллиона долларов США).
Грабители скрылись на машине, которая их поджидала около торгового центра. Полиция по горячим следам не смогла их найти. Сам Ли Вэй Мэн получил незначительную травму лица.
serenky25
Что делал человек в торговом центре с чемоданом в котором находилось 24 золотых слитка??? Передавал кому то. Тем более интересно сколько весил этот чемодан? С ним ведь быстро не побегаешь.
09:44