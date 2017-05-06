"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проиграл "Чанчунь Ятай", Витсель забил гол, Хусти оформил дубль

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" в матче чемпионата Китая проиграл "Чанчунь Ятай" со счетом 1:3. Гол с пенальти в составе хозяев забил экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель​.

В составе "Чанчунь Ятай" дубль и голевая передача на счету еще одного бывшего полузащитника питеского клуба Сабольча Хусти. Еще один гол забил Анзур Исмаилов.

Чемпионат Китая

Суперлига

8-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Чанчунь Ятай" - 1:3 (1:2)

Голы: Исмаилов, 5 (0:1). Витсель, 31 - с пенальти (1:1). Хусти, 45 - с пенальти (1:2). Хусти, 79 (1:3).