"Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг слухи об интересе к Иньесте

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг слухи о том, что пытается подписать полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту. Ранее появилась информация о том, что китайская сторона предлагает испанцу зарплату 35 миллионов евро в год.

– С 6 марта в нескольких СМИ появилась информация о том, что Иньеста собирается к нам перейти, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. – Мы подчеркиваем, что это неверная информация. Мы оставляем за собой право реагировать на подобную лживую информацию в юридической плоскости.