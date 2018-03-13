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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг слухи об интересе к Иньесте


Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг слухи о том, что пытается подписать полузащитника "Барселоны"  Андреса Иньесту. Ранее появилась информация о том, что китайская сторона предлагает испанцу зарплату 35 миллионов евро в год.

– С 6 марта в нескольких СМИ появилась информация о том, что Иньеста собирается к нам перейти, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. – Мы подчеркиваем, что это неверная информация. Мы оставляем за собой право реагировать на подобную лживую информацию в юридической плоскости.

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