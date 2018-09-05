"Тяньцзинь Цюаньцзянь" намерен судиться с Модестом, которым интересовался "Локомотив"

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" может подать в суд на своего нападающего Антони Модеста. Как сообщает AFP, причиной судебного разбирательства станет отсутствие 30-летнего форварда в расположении команды. Модест, которого связывали с интересом ряда клубов, включая "Локомотив", хочет уехать из Китая и обратился к ФИФА с просьбой о расторжении контракта. Однако руководство "Тяньцзинь Цюаньцзянь" намерено судиться с игроком, который не выполняет свои договорные обязательства.

Модест перешел в эту команду летом 2017 года из "Кельна" за 35 миллионов евро. Однако немецкие СМИ сообщали, что сам Модест не хотел переезжать в Китай. За него решение принял клуб. Теперь он хочет покинуть "Тяньцзинь Цюаньцзянь", но трансферное окно закрыто, поэтому Модест пытается осуществить переход, став свободным агентом.