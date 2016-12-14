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Турецкие журналисты помогут семьям погибших в теракте

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Турецкая газета Fanatik решила передать все средства, вырученные от продажи завтрашнего номера, семьям тех, кто погиб в результате террористического акта, совершенного в субботу вечером после игры "Бешикташ" - "Бурсаспор" (2:1).

 
Суббота. Стамбул. После матча "Бешикташ" - "Бурсаспор" рядом со стадионом произошел теракт.Взрыв после матча в Стамбуле. Что произошло

10 декабря в крупнейшем городе Турции произошла ужасная трагедия, унесшая жизни нескольких десятков человек. После матча прогремели два взрыва. Один случился непосредственно у стадиона "Водафон Арена" - возле автобуса с полицейским спецназом сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль. Другой взрыв произошел 45 секунд спустя в парке Мачка - смертник подорвал взрывное устройство. Число пострадавших в Стамбуле составило около двух сотен человек, погибших - четыре десятка, включая большей частью полицейских и двух сотрудников клуба "Бешикташ". 

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