Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был исключен из состава сборной Турции. По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.
Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.
П_о_в_а_р
Молния. По сообщениям из компетентных источников Дзюбу исключили из сборной за нападение на Рабинера. Грустно за бывшего спратаковца.(((
16:08
Millwall82
Туран бы любой наш клуб усилил. В Барсе все равно лавку протирает. Да и стоит не слишком дорого. А игрок топовый.
16:05