Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был исключен из состава сборной Турции. По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.

Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.