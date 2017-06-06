15:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

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Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был исключен из состава сборной Турции. По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.

Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Молния. По сообщениям из компетентных источников Дзюбу исключили из сборной за нападение на Рабинера. Грустно за бывшего спратаковца.(((

16:08

Millwall82

Туран бы любой наш клуб усилил. В Барсе все равно лавку протирает. Да и стоит не слишком дорого. А игрок топовый.

16:05