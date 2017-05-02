Триверио и Агилар добились сокращения дисквалификации за потасовку с судьей

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию поданную игроками Энрике Триверио и Пабло Агиларом на решение Апелляционного комитета Мексиканского футбола дисквалифицировать их на один год за стычку с судьей. Инцидент произошел на 85-й минуте встречи 8 марта этого года.

Как сообщает пресс-служба CAS, оба игрока заплатят штраф в размере около 3,6 тысячи евро, а также должны пропустить 8 и 10 матчей соответственно. Таким образом, Триверио уже может выходить на поле, так как с тез пор он пропустил уже 8 игр, а Агилару осталось пропустить еще 3 встречи.