23:44 25 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги

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Матч 23-го тура чемпионата Греции между ПАОК и "Олимпиакосом" был перенесен из-за поведения фанатов принимающей стороны, сообщает Greek Reporter. Такое решение было принято после того, как кто-то из болельщиков клуба из города Салоники попал рулоном туалетной бумаги в главного тренера команды из Пирея Оскара Гарсию.

Первая медицинская помощь была оказана испанскому специалисту на стадионе, после чего он был госпитализирован. Из-за действий фанатов ПАОК может быть оштрафован, также с клуба могут снять очки.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Какие ж там ж... у людей?

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