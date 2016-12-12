Тренер женской сборной Ганы: "Лесбийские отношения в женских сборных - большая проблема"

Главный тренер женской сборной Ганы по футболу Юсиф Басиги призвал своих подопечных "воздержаться от лесбийских отношений". Как сообщает портал footballghana, специалист, возглавляющий "Черных королев" с 2011 года, считает нетрадиционную сексуальную ориентацию острой проблемой, которая существует в женских командах.

- Увы, лесбийские отношения распространены в женском футболе по всему миру, - сказал тренер. - Это большая проблема, которая очень настораживает. Я всегда предостерегал своих игроков, чтобы они этого избегали. Помимо того, что это явление само по себе - зло, оно влияет на игру.

Заявление Басиги уже осудили несколько организаций, в частности - FARE, сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)