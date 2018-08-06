Тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" ждет возвращения Витселя в клуб

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Паулу Соуза прокомментировал информацию о переходе игрока его команды, бывшего полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в дортмундскую "Боруссию". Ранее Bild сообщил, что 29-летний хавбек прилетел в Германию для завершения перехода.

– Мне ничего неизвестно о его трансфере или уходе из клуба, – цитирует Squawka Соузу. – Думаю, он вернется. Витсель очень важен для нас. Надеюсь снова увидеть его на тренировках. Он поможет успехам нашего клуба.

Насколько мне известно, в его контракте с клубом есть пункт, по котороу он может уйти только в начале трансферного окна. Сейчас в Китае оно уже закрыто.

Напомним, контракт Витселя с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость экс-футболиста "Зенита" составляет 18 миллионов евро. В прессе сообщалось, что "Боруссия" готова заплатить за хавбека 20 миллионов евро.