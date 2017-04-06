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Тренер "Сьона": "После серии пенальти болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы"

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Главный тренер "Сьона" Петер Цейдлер после полуфинального матча Кубка Швейцарии против "Люцерна" (0:0, 6:5 по пенальти) отметил, что фанаты команды довольны игрой голкипера Антона Митрюшкина. Российский вратарь отразил два удара в серии послематчевых пенальти.

- Болельщики "Сьона" после этой серии пенальти сказали мне, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы, - приводит Le Matin слова Цейдлера. - Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив.

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