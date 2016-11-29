Тренер "Слована": "Комличенко очень уверен в себе"

Главный тренер "Слована" Индржих Трпишовский подчеркнул, что нападающий Николай Комличенко, выступающий в составе чешской команды на правах аренды, уверен в себе при реализации пенальти. В этом сезоне россиянин забил шесть ударов с точки из шести.

- Он действительно хорошо реализует пенальти, - приводит idnes.cz слова Трпишовского. Наверное, у него это еще с "Краснодара". Не хочу сглазить. Он очен уверен в себе, команда ему доверяет. Следующий пенальти будет пробивать Комличенко.

У него хороший удар. К сожалению, это не всегда проявляется на поле. В матче со "Словацко" Комличенко не реализовал отличный момент. При этом на тренировке он попал бы в ворота в девяти случаях из десяти.