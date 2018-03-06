Тренер Северной Ирландии обвинил Ирландию в переманивании футболистов-католиков

Тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил обвиинил Футбольную ассоциацию Ирландии в том, что она переманивает у североирландцев игроков-католиков. По его словам, ирландцы уговаривают молодых футболистов из Северной Ирландии взять их гражданство, после чего не вызывают в сборную.

- Футбольная ассоциация Ирландии интересуется только одним типом игроков - католиками, - цитирует TalkSport О'Нила. - С тем же Джеймсом Маклином у меня нет проблем, он знал, чего хочет, ему было 22. Я говорю о проблемах с 16, 17, 18-летними футболистами, которые принимают решение о своем будущем.

Какой смысл просить игрока сменить гражданство, принимать решение обо всей будущей карьере, а затем не вызывать его? Дэниэл Девайн их "Патрик Тисл" - паренек из Западного Белфаста. Он бы поехал с нами на Евро, но он не может играть за Северную Ирландию. Я могу назвать 10 игроков, которые сменили гражданство, но ни разу не играли за Ирландию.