Тренер "Порту" отказался говорить о победе над "Бенфикой" из-за ситуации с Салой

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после победы над "Бенфикой" в 1/2 финала Кубка португальской лиги (3:1) отказался комментировать игру. Португалец, работавший ранее в "Нанте", признался, что его мысли с форвардом Эмилиано Салой​.

– Я мог бы говорить о матче сейчас, но честно сказать, не хочу, – цитирует L'Equipe Консейсау. – Мои мысли с семьей Эмилиано Салы. Не знаю последних новостей, но у нас были очень крепкие отношения. Думаю о семье игрока, о нем, о великом игроке, о большом человеке.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно