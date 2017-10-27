Тренер "Порту" - о Касильясе: "Я не могу ставить в состав человека, который две недели плохо тренируется"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау сообщил, что вратарь команды Икер Касильяс потерял место в стартовом составе из-за плохой работы на тренировках. Специалист подчеркнул, что 36-летний голкипер может вернуть доверие тренерского штаба, если начнет усерднее работать.

– Футболисты знают мои требования, они в курсе, что от каждого я жду стопроцентной самоотдачи, – цитирует Marca Консейсау. – Икер подошел ко мне и спросил, почему он не играет, на что я ответил, что таковы последствия его работы на тренировках. Я должен ко всем относиться одинаково.

Не важно как зовут моего игрока: Хоакин, Мануэль или Антонио. Если я буду создавать любимчиков, то потеряю весь коллектив, а я не могу позволить этому случиться. И я не могу закрыть глаза на то, что футболист две недели тренируется не лучшим образом, что и произошло в случае с Касильясом, и он это понимает.

Икер хорошо отреагировал и теперь работает над улучшением ситуации. Уверен, что он будет сражаться за свое место в составе.