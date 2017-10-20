Тренер "Порту": "Касильяс понес дисциплинарное наказание? Это смешно"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау опроверг информацию о конфликте с вратарем команды Икером Касильясом. Ранее сообщалось, что голкипер, оставшийся в запасе на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Лейпцига" (2:3), также не выйдет на поле с первых минут и в игре 9-го тура чемпионата Португалии против "Пасуш де Феррейра".

Согласно СМИ, наставник "драконов" недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщает пресса, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно.

– Стартовый состав? Я никогда не говорил об этом прессе заранее, зачем мне делать это сейчас?! – цитирует Marca Консейсау. – Касильяс не сыграл с "Лейпцигом" по решению тренерского штаба, а информация о дисциплинарном наказании... Это просто смешно! Если хотите, я сейчас позвоню Касильясу и спрошу, есть ли между нами проблемы, и он вам все расскажет.

Я просто хочу, чтобы игроки "Порту" знали, что каждый из них может попасть в стартовый состав. И я не понимаю всех этих разговоров. В запасе "Бенфики" сидит выигравший 26 трофеев Жулиу Сезар, и никто не задает вопросов по этому поводу. Нашим вратарем также является Жозе Са, являющийся вторым лучшим португальским голкипером после Руй Патрисиу, и я не понимаю критики в его адрес.