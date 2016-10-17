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Тренер "Монреаль Импэкт" подтвердил конфликт с Дрогба

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Главный тренер "Монреаль Импэкт" Мауро Бьелло подтвердил конфликт с нападающим Дидье Дрогба. 38-летний ивуариец отказался быть включенным в заявку на матч с "Торонто". Официальной причиной являются проблемы со спиной, но, по мнению тренера, игрок мог выйти на поле.

- Дидье не был в заявке на матч, поскольку не согласился начинать игру на скамейке, - цитирует Sky Sports Бьелло. - Мы поговорили. В конце концов, он не хотел быть в заявке. Да, у него были небольшие проблемы со спиной, но он был способен играть.

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