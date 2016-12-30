Тренер "Бейцзинь Гуоань": "Туран усилит любую команду в Китае"

Главный тренер "Бейцзинь Гоань" Хосе Гонсалес выразил уверенность в том, что Арду Турана ждет успех в Китае. Ранее сообщалось, что китайские клубы готовы предложить полузащитнику "Барселоны" зарплату в размере 15 миллионов евро. Возможный трансфер обойдется в 40 миллионов.

– Кто бы ни купил Турана, это будет блестящая сделка, – цитирует sport.es Гонсалеса. – Он усилит любую команду. Сейчас все в Китае ищут звездных игроков – известных нападающих или просто медийных футболистов. Ведь здесь можно иметь максимум трех иностранцев в заявке, поэтому, например, вратари всегда китайцы.

Деньги? Вам кажется это безумным, но я провел здесь два года и знаю, что они могут сделать все, что захотят. В Китае вкладываются очень большие инвестиции, чтобы местный футбол развивался, чтобы у них была хорошая конкуренция. В Азии они уже могут составить конкуренцию Японии и Корее. Теперь они хотят поднять уровень лиги, а вместе с ней и национальной сборной.