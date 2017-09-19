"Тракай" объявил о переходе Билялетдинова

Полузащитник Динияр Билялетдинов стал игроком "Тракая", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Отмечается, что за новую команду 32-летний футболист может дебютировать уже 19 сентября в игре 25-го тура чемпионата Литвы против "Лиетавы".

Напомним, что последним клубом Билялетдинова был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Хавбек перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за "Локомотив" и "Спартак", а также "Эвертон".