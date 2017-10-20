"Тракай" будет добиваться дисквалификации Максимова

Литовский "Тракай" подал исковое заявление в ФИФА и будет добиваться дисквалификации форварда Максима Максимова и принятия санкций к его новому клубу – македонскому "Вардару". Об этом "СЭ" заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, который в данной ситуации представляет интересы истца.

– Футбольный клуб "Тракай" направил жалобу в ФИФА, – говорит Прокопец. – Максимов выступал в Литве за "Атлантас", затем перешел в "Тракай", отыграл там около полугода и стал одним из лучших бомбардиров отборочного турнира Лиги Европы. 30 августа этого года, за сутки до истечения трансферного окна в Европе, он разорвал контракт с клубом без объяснения причин и "неожиданно" оказался в македонском "Вардаре". После этого Максимов давал интервью, что его не поняли и обидели в "Тракае".

У клуба же своя позиция – есть действующий договор, в котором не содержится оснований для подобного рода расторжения. И сейчас "Тракай" будет добиваться запрета на регистрацию футболистов на несколько трансферных окон для "Вардара", выплаты компенсации за игрока и его дисквалификации.

– Но Максимову разрешено играть за "Вардар"?

– Да, это практика ФИФА, когда футболист может играть, пока идет разбирательство. Но по факту видим следующее: один клуб взял и забрал футболиста у другого клуба, не выплатив компенсации. При этом все произошло за пределами трансферного окна, и "Тракай" каким-то чудом, после месяца поисков, договорился с Динияром Билялетдиновым.

То, что случилось – это каменный век: игрока увозят ночью, и о его судьбе становится известно из публикации на сайте другого клуба. "Тракай" возмущен этим фактом и будет добиваться самых серьезных санкций – четырехмесячной дисквалификации для форварда и запрета "Вардару" на регистрацию новичков в двух трансферных окнах.

21-летний Максимов в отборочном турнире Лиги Европы-2017/18 в 6 матчах забил 7 голов, его трансферная стоимость составляет (по данным transfermarkt.de) 200 тысяч евро. (Сергей ЕГОРОВ)