Трагедия под Вилоко. 49 лет назад разбились футболисты "Стронгеста"

49 лет назад, 26 сентября 1969 года, футболисты боливийского "Стронгеста" разбились в авиакатастрофе в Андах, Вилоко. Команда летела в Ла-Пас после товарищеского матча.

Полет проходил в условиях снегопада. После последнего выхода самолета на связь диспетчеры безуспешно пытались связаться с экипажем, а затем объявили чрезвычайную ситуацию, после чего начались поиски пропавшего борта. Лишь только поздним вечером следующего дня группа шахтеров из поселка сообщила об обнаружении обломков самолёта на дне оврага.

Всего погибло 74 человека, среди них - 16 игроков, 3 тренера и руководителя клуба, а также 5 членов экипажа. Точную причину катастрофы так и не была установлена. Следственная комиссия смогла определить лишь то, что на борту мог происходить пожар, в результате которого самолёт заполнило дымом.

Авиакатастрофа пришлась на лучший период в истории клуба. Благодаря усилиям президента команды Рафаэля Мендосы "Стронгест" добился немалых успехов, что было крайне сложно из-за тяжелого финансового положения Боливии.

После трагедии президенту удалось собрать новый состав команды, которая остался в числе лидеров боливийского футбола и смог навязать конкуренцию соперникам. Многие футболисты, которые в прошлом играли в "Стронгесте", вернулись в команду, также состав пополнило несколько спортсменов из других клубов. Ведущие чилийские команды также оказали поддержку, разрешив использовать своё оборудование.

В 1974 году обновлённый "Стронгест" вновь выиграл Чемпионат Боливии.