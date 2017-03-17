13:39 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Трабзонспор" заставил фаната, вставшего на сиденье, вымыть 10 тысяч кресел на стадионе

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"Трабзонспор" привлек к ответственности фаната команды, который на одном из домашних матчей встал ногами на сиденье. Болельщик опубликовал соответствующую фотографию в социальной сети, после чего и был найден клубом. В качестве наказания фаната заставили вымыть 10 тысяч кресел новой арены "Трабзонспора", которая вмешает в себя более 41 тысячи зрителей.

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