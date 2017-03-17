"Трабзонспор" заставил фаната, вставшего на сиденье, вымыть 10 тысяч кресел на стадионе

"Трабзонспор" привлек к ответственности фаната команды, который на одном из домашних матчей встал ногами на сиденье. Болельщик опубликовал соответствующую фотографию в социальной сети, после чего и был найден клубом. В качестве наказания фаната заставили вымыть 10 тысяч кресел новой арены "Трабзонспора", которая вмешает в себя более 41 тысячи зрителей.

"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ – Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 15 марта 2017 г.