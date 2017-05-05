"Трабзонспор" подтвердил интерес к Таски и Тошичу

Вице-президент "Трабзонспора" Ахмет Чубукчу подтвердил интерес к нескольким игрокам из чемпионата России. Как сообщает Mediatrabzon, турецкий клуб заинтересован в защитнике "Спартака" Сердаре Таски, полузащитниках ЦСКА Зоране Тошиче и Бибрасе Натхо, а также в вингере "Спартака" Ивелине Попове. Представитель клуба подтвердил переговоры по первым двум.

- Мы наблюдаем за игрой Таски, как и за игрой Тошича, - отметил Чубукчу. - Представители "Трабзонспора" смотрели матчи с их участием. Вообще, нам интересны 3-4 игрока из московских клубов. Тем не менее пока нет никаких договоренностей, в том числе и по Таски, но переговоры были.