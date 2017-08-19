Тошич продолжит карьеру в "Партизане"?

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич близок к подписанию контракта с "Партизаном", утверждает Blic Online. По информации источника, переговоры между 30-летним хавбеком и клубом из Белграда находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что экс-армеец посетил матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Партизан" на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном".

Напомним, летом Тошич покинул ЦСКА по истечении срока контракта. В составе столичной команды он выступал с 2010 года. За это время он провел во всех турнирах 241 матч, забив 47 голов. Он помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат России, а также по два раза завоевать Кубок и Суперкубок страны.