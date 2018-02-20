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Торт и полуобнаженная танцовщица: как Нойштедтер отметил 30-летие (18+)

Защитник сборной России Роман НОЙШТЕДТЕР празднует 30-летие. Защитник сборной России Роман НОЙШТЕДТЕР празднует 30-летие. Защитник сборной России Роман НОЙШТЕДТЕР празднует 30-летие. Защитник сборной России Роман НОЙШТЕДТЕР празднует 30-летие.
Защитник сборной России Роман НОЙШТЕДТЕР празднует 30-летие.
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Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер эффектно отметил свое 30-летие. Популярный турецкий портал Fanatik опубликовал фотографии с вечеринки в честь юбилея футболиста. На фото Нойштедтер наслаждается танцем откровенно одетой девушки.

Нойштедтер выступает за "Фенербахче" с лета 2016 года. В текущем сезоне на его счету 29 матчей и 4 гола во всех турнирах. В таблице чемпионата Турции "Фенербахче" идет на третьем месте, отставая на 2 очка от лидирующего "Истанбул ББ"

"Спасибо всем за пожелания! Отпраздновал со своими немецкой и турецкой семьями и не могу просить лучшего подарка, чем тот, что я получил в этот уикэнд. Спасибо, что преодолели такое большое расстояние и преподнесли мне сюрприз", - написал Нойштедтер в Инстаграме после празднования дня рождения.

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