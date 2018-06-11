Торрент сменил Виейра на посту главного тренера "Нью-Йорк Сити"

Помощник Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" Доменек Торрент стал новым главным тренером "Нью-Йорк Сити". На этом посту 55-летний специалист сменил Патрика Виейра, который возглавил "Ниццу".

Торрент работал с Гвардьолой на протяжении 11 лет, входя в его тренерские штабы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Вместе они завоевали 24 трофея.