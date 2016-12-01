"Торонто" вышел в финал чемпионата MLS и сыграет с "Сиэтлом"

"Торонто" вышел в финал чемпионата MLS, в ответном матче полуфинале в дополнительное время обыграв "Монреаль" со счетом 5:2. Основное время встречи завершилось со счетом 3:2. Точно такой же счет был зафиксирован в первой игре, однако в пользу "Монреаля".

В финале "Торонто" сыграет с "Сиэтлом", который ранее обыграл "Колорадо".

MLS

Плей-офф

Полуфинал

Ответный матч

"Торонто" – "Монреаль" – 5:2 д.в.

Голы: Одуро, 24 (0:1). Купер, 37 (1:1). Алтидор, 45 (2:1). Пьятти, 53 (2:2). Хэггланд, 68 (3:2). Шейру, 98 (4:2). Рикеттс, 100 (5:2).

Первый матч – 2:3