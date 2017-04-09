06:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Торонто" не смог победить "Атланту", несмотря на гол Джовинко

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"Торонто" сыграл вничью с "Атлантой" в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС. Счет встречи – 2:2. В составе хозяев голом отметился бывший нападающий сборной Италии Себастьян Джовинко.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Атланта" – 2:2 (2:1)

Голы: Виллалба, 15 (0:1). Джовинко, 20 (1:1). Морроу, 44 (2:1). Виллалба, 47 (2:2).

Удаление: Асад, 75 (А).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Я мягко говоря немного ох...л от такой новости НХЛ...

09:51

MassEffect100500

Редакция уважаемая,я понимаю,что вчера была суббота,вы с похмелья,но не надо на просьбы о том где новость про Торонто,вкидывать нам первую попавшуюся про Торонто...при чем футбольную

07:27

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