"Торонто" не смог победить "Атланту", несмотря на гол Джовинко

"Торонто" сыграл вничью с "Атлантой" в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС. Счет встречи – 2:2. В составе хозяев голом отметился бывший нападающий сборной Италии Себастьян Джовинко.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Атланта" – 2:2 (2:1)

Голы: Виллалба, 15 (0:1). Джовинко, 20 (1:1). Морроу, 44 (2:1). Виллалба, 47 (2:2).

Удаление: Асад, 75 (А).