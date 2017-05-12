Томас Тухель: "Наивно говорить, что я останусь тренером "Боруссии"

Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель заявил, что у него нет уверенности в том, что в следующем сезоне он будет тренером дортмундской команды.

– Я не тот человек, кому следовало бы задавать подобный вопрос, – приводит Sport1 слова Тухеля. – После того, что произошло на этой неделе, с моей стороны было бы наивно говорить, что я останусь тренером "Боруссии".

Ранее сообщалось, что у наставника возникли противоречия с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. Тухель был недоволен тем, что решение о дате проведения игры после взрывов около автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако" (2:3) было принято без него.