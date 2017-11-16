16:49 | Футбол — "Пас из-за границы"

Толпа фанатов тепло проводила Сколари, уходящего из "Гуанчжоу Эвергранд"


Тысячи болельщиков "Гуанчжоу Эвергранд" пришли в аэропорт, чтобы проводить Луиза Фелипе Сколари, покидающего пост главного тренера клуба. Бразильский специалист возглавлял "Эвергранд" с 2015 по 2017 год и принес им три чемпионских титула подряд, Азиатскую лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка Китая.

На посту главного тренера клуба Сколари сменит Фабио Каннаваро. Бразилец же допустил, что не прощается с китайским футболом.

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