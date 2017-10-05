Тите: "Паулинью прогрессирует и поднимает свой уровень в "Барселоне"

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что полузащитник Паулинью прогрессирует в "Барселоне". Он также добавил, что у игрока есть много сильных качеств, поэтому он отлично подходит каталонской команде.

Напомним, 29-летний хавбек перешел в стан сине-гранатовых из "Гуанчжоу Эвергранд" в межсезонье.

– Думаю, Паулинью прогрессирует и поднимает свой уровень, – приводит ESPN слова Тите. – Могу объяснить это тем, что в "Барселоне" царит атмосфера поддержки и сотрудничества. У него хорошая интуиция, он умеет читать игру. Но у него есть и другие сильные качества. Поэтому он отлично подходит для "Барселоны".

Напомним, до завершения отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцам, которые досрочно гарантировали себе участие в мировом первенстве, предстоит провести два матча. 5 октября подопечные Тите на выезде сыграют с Боливией, а 11 октября примут Чили.