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Тимощуку вручили тренерский диплом

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Экс-игрок "Зенита" Анатолий Тимощук получил тренерский диплом катергории PRO из рук главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко, сообщает zbirna.com. Этот документ позволяет тренеру возглавить любую команду на национальном или международном уровне.

Тимощук стал выпускником десятого набора тренерских курсов ФФУ. Вместе с ним дипломы получили капитан "Шахтера" Дарио Срна и экс-игрок сборной Польши Мариуш Левандовски.

Дополнительная информация

http://zbirna.com/2017/03/04/anatolij-timoshhuk-poluchil-trenerskij-pro-diplom-uyefa/

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