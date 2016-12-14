Тимощук имеет предложения о тренерской работе

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук сообщил, что рассматривает предложения о продолжении карьеры. По его словам, в большей степени появляются варианты относительно тренерской работы.

– В любом случае, я думаю, что останусь в спорте, – приводит football.sport.ua слова Тимощука. – Сейчас рассматриваю предложения относительно продолжения своей футбольной карьеры либо начала тренерской карьеры. Есть хорошие варианты и предложения. Больше, конечно, на тренерскую должность. Сейчас всем, кто обращается ко мне, прошу дать мне отдохнуть, потому что был длинный и насыщенный сезон, много матчей тяжелых, чемпионат Европы. Летом не удалось отдохнуть, поэтому хочу сейчас взять небольшую паузу, а потом уже думать о том, как двигаться дальше.

– Российские СМИ часто сватают вас в "Зенит" в помощники Мирчи Луческу. Можете как-то прокомментировать эту информацию?

– Мы давно с Луческу в хороших отношениях. Когда есть возможность – созваниваемся или встречаемся, ужинаем вместе. Это общение осталось еще со времен "Шахтера", и я думаю, что Луческу нужна информация о том, что происходит в клубе, в городе, с болельщиками, и не более того. Пока я еще не принял решения, но предложения у меня есть.

– То есть можно сказать, что Анатолий Тимощук чувствует в себе силы продолжать карьеру...

– Да, чувствует. Но будет ли продолжать – еще неясно.