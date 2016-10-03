Тимощук еще не знает, завершит ли этой зимой карьеру

Полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук дал понять, что еще не определился со своим будущим после истечения срока соглашения с клубом. Контракт у экс-капитана "Зенита" заключен до конца этого года.

- Пока что я продолжаю играть в футбол, у меня еще два месяца контракта с моим нынешним клубом, поэтому есть еще свои цели и желание, которые надо воплотить на футбольном поле, - цитирует sports.kz Тимощука. - Повешу ли я бутсы на гвоздь через два месяца? Посмотрим, когда это время пройдет, тогда и вернемся к вопросу.

Вместе с этим все больше думаю о будущем, где есть желание заниматься тренерским делом. Сейчас уже учусь на тренерскую лицензию pro – очень познавательно и интересно. Много записываю, слушаю, потом пересматриваю и слушаю заново, стараюсь анализировать как можно больше информации. Ведь одно дело – находится в команде в качестве игрока, а другое – подходить к делу теоретически.